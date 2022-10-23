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Зеленский: Мир должен жестко реагировать на подготовку Россией эскалации с ядерным оружием

23 октября 2022, 20:58

Зеленский: Мир должен жестко реагировать на подготовку Россией эскалации с ядерным оружием

Россия готовит очередное поднятие ставок и новую эскалацию, рассказывая о так называемой «грязной бомбе» в Украине. И мир должен максимально жестко на это отреагировать — заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 23 октября.

«Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все хорошо понимают. Понимают, кто источник всего грязного, что только можно представить в этой войне», — подчеркнул президент.

Он отметил, что всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, украинцы возвращают нормальную жизнь.

«А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, застенки, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект — и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать.

«Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит», — добавил Зеленский.

Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин сегодня провели телефонный разговор. Предметом обсуждения стала ситуация в Украине. Министры общались второй раз за последние три дня, предыдущий разговор Шойгу и Остина состоялся 21 октября.

Также министр обороны РФ сегодня поговорил по телефону с министром обороны Великобритании.

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