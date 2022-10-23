Зеленський: Світ має жорстко реагувати на підготовку Росією ескалації з ядерною зброєю

23 жовтня 2022, 20:58

Зеленський: Світ має жорстко реагувати на підготовку Росією ескалації з ядерною зброєю

Росія готує чергове підвищення ставок і нову ескалацію, розповідаючи про так звану «брудну бомбу» в Україні. І світ має максимально жорстко на це відреагувати — заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня.

«Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, всі добре розуміють. Розуміють, хто джерело всього брудного, що тільки можна уявити у цій війні», — наголосив президент.

Він зазначив, що всюди, куди Росія принесла смерть та деградацію, українці повертають нормальне життя.

«А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає масові могили, катівні, зруйновані міста та села, заміновану землю, знищену інфраструктуру та природні катастрофи. І якщо хтось може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт — і цей суб'єкт таки наказав товаришу Шойгу кудись там дзвонити», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що зараз світ має максимально жорстко відреагувати.

«Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок — вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", повинна побачити, що світ це не проковтне», — додав Зеленський.

Міністри оборони Росії та США Сергій Шойгу та Ллойд Остін сьогодні провели телефонну розмову. Предметом обговорення стала ситуація в Україні. Міністри спілкувалися вдруге за останні три дні, попередня розмова Шойгу та Остіна відбулася 21 жовтня.

Також міністр оборони РФ сьогодні поговорив телефоном із міністром оборони Великобританії.

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