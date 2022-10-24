Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Лимане и окрестностях уже эксгумировали 184 тела мирных жителей

24 октября 2022, 20:00

В Лимане и окрестностях уже эксгумировали 184 тела мирных жителей

С момента деоккупации Лимана Донецкой области и близлежащих сел уже эксгумировано 184 погибших мирных жителей. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Во время оккупации людей часто хоронили прямо во дворах и на улицах.

Теперь тела погибших хоронят на кладбище.

Как отметил глава ОВА Павел Кириленко, после эксгумации проводятся соответствующие экспертизы в рамках уголовных производств. Также исследуются факты обнаружения пыточных на территории Лиманской и Святогорской громад, чтобы обоснованно установить причины смерти как гражданского населения, так и украинских военных.

Еще по теме

Места
Лиман
Прочее
Война эксгумация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:31
«ДНР» поддержала российские законопроекты о запрете «ЛГБТ-пропаганды»
17:27
В Донецке рассказали о проблемах с отоплением
15:29
В захваченном армией РФ Северодонецке оставленные квартиры занимают оккупанты
14:23
Из оккупированного Херсона исчезли памятники российским военачальникам
13:51
Оккупанты взяли в плен детей из Энергодара — Федоров
11:00
Армия РФ готовится к обороне Херсона, а не покидает город — ГУР МОУ
09:16
«Л-ДНР»: За сутки в ходе обстрелов ранены семь человек
09:01
В Старобельске и Северодонецке оккупанты требуют пропуска для выезда
00:14
Обстрелы на Донбассе и юге Украины — главное за день ►
22:23
«ДНР» заявила о раненых мирных жителях в Донецке и Ясиноватой
19:18
Российский военкор Семен Пегов ранен под Донецком
23:43
Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►
15:36
Оккупанты призвали жителей Херсона незамедлительно покинуть город
14:50
В Донецке ранена женщина
12:48
«ЛНР»: В северных районах мобильная связь будет ограничена
все новости
21:20
Президента «Мотор Сичи» отправили под стражу на два месяца, СМИ нашли у него российский паспорт
20:00
В Лимане и окрестностях уже эксгумировали 184 тела мирных жителей
19:03
ВСУ освободили еще несколько сел Донбасса
17:38
Минобороны РФ заявило о готовности к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения
17:31
«ДНР» поддержала российские законопроекты о запрете «ЛГБТ-пропаганды»
17:27
В Донецке рассказали о проблемах с отоплением
16:39
На Херсонщине ВСУ за полчаса сбили два вертолета оккупантов
16:28
Риши Сунак победил в борьбе за пост британского премьера
16:21
Немецкая система ПВО IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет — Шмыгаль
15:39
В Донецкой области за неделю восстановили электроснабжение в 54 населенных пунктах
15:29
В захваченном армией РФ Северодонецке оставленные квартиры занимают оккупанты
14:26
В Херсонской области ВСУ освободили уже более 90 населенных пунктов
14:23
Из оккупированного Херсона исчезли памятники российским военачальникам
13:51
Оккупанты взяли в плен детей из Энергодара — Федоров
13:20
В Украину приглашена делегация МАГАТЭ из-за заявлений РФ о «грязной бомбе»
все новости
ВИДЕО
Разбито почти все: Как выживают освобожденные села на границе Донетчины и Харьковщины
23 октября, 18:31
Атаки дронов и ядерный взрыв. Насколько велики угрозы для Украины ►
23 октября, 12:32
Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►
22 октября, 23:43

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама