В Лимане и окрестностях уже эксгумировали 184 тела мирных жителей

С момента деоккупации Лимана Донецкой области и близлежащих сел уже эксгумировано 184 погибших мирных жителей. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Во время оккупации людей часто хоронили прямо во дворах и на улицах.



Теперь тела погибших хоронят на кладбище.



Как отметил глава ОВА Павел Кириленко, после эксгумации проводятся соответствующие экспертизы в рамках уголовных производств. Также исследуются факты обнаружения пыточных на территории Лиманской и Святогорской громад, чтобы обоснованно установить причины смерти как гражданского населения, так и украинских военных.