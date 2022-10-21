В Лиманской громаде из-за обстрела один человек погиб, еще один ранен

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области ночью российские войска вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громады. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении под обстрелами Селидовская, Марьинская и Авдеевская громады. Без жертв, но есть разрушения. В Селидовской громаде пострадал Украинск — россияне попали в район многоэтажек. В Марьинской громаде зафиксированы обстрелы в Екатериновке, повреждены линии электропередач. Авдеевка утром подверглась артобстрелам: пострадали окрестности АКХЗ и садовое общество», — перечислил Кириленко.



Также он рассказал, что на Горловском направлении страдают Бахмутская, Торецкая и Светлодарская громады.



«В Бахмуте в результате удара по частному сектору два человека погибли, один ранен. Повреждены семь домов. В Торецке поврежден дом и предприятие — без жертв. Громко было также на станции Майорск в Светлодарской громаде. На Лисичанском направлении россияне активно обстреливали Торское и Заречное в Лиманской громаде. По меньшей мере, один человек погиб, еще один ранен», — проинформировал глава области.

Напомним, ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя, еще один человек ранен. Кроме того, правоохранители выявили тела девяти гражданских, погибших во время оккупации: семь — в Новоселовке и два — в Лимане.