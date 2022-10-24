У Лимані та околицях вже ексгумували 184 тіла мирних жителів

24 жовтня 2022, 20:00

У Лимані та околицях вже ексгумували 184 тіла мирних жителів

З моменту деокупації Лимана Донецької області та прилеглих сіл уже ексгумовано 184 загиблих мирних жителів. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації.

Під час окупації людей часто ховали просто у дворах та на вулицях.

Наразі тіла загиблих ховають на цвинтарі.

Як зазначив голова ОВА Павло Кириленко, після ексгумації проводяться відповідні експертизи у рамках кримінальних проваджень. Також досліджуються факти виявлення тортур на території Лиманської та Святогірської громад, щоб обґрунтовано встановити причини смерті як цивільного населення, так і українських військових.

Ще за темою

Події
Війна ексгумація
Місця
Лиман

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:31
«ДНР» підтримала російські законопроекти про заборону «ЛГБТ-пропаганди»
17:27
У Донецьку розповіли про проблеми з опаленням
15:29
У захопленому армією РФ Сєвєродонецьку залишені квартири займають окупанти
14:23
З окупованого Херсона зникли пам'ятники російським воєначальникам
13:51
Окупанти взяли в полон дітей з Енергодару — Федоров
11:34
Армія РФ готується до оборони Херсона, а не залишає місто — ГУР МОУ
09:16
«Л-ДНР»: За добу під час обстрілів поранено семеро людей
09:01
У Старобільську та Сєверодонецьку окупанти вимагають перепустки для виїзду
00:14
Обстріли на Донбасі та півдні України — головне за день ►
22:23
«ДНР» заявила про поранених мирних жителів у Донецьку та Ясинуватій
19:18
Російського військкора Семена Пегова поранено під Донецьком
23:43
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
15:36
Окупанти закликали жителів Херсона негайно залишити місто
14:50
У Донецьку поранено жінку
12:48
«ЛНР»: У північних районах мобільний зв'язок буде обмежений
Всі новини
22:38
ЗМІ: У Росії вже закликали на війну щонайменше 492 тисячі осіб
21:20
Президента «Мотор Січі» відправили під варту на два місяці, ЗМІ знайшли у нього російський паспорт
20:00
У Лимані та околицях вже ексгумували 184 тіла мирних жителів
19:03
ЗСУ звільнили ще кілька сел Донбасу
17:38
Міноборони РФ заявило про готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження
17:31
«ДНР» підтримала російські законопроекти про заборону «ЛГБТ-пропаганди»
17:27
У Донецьку розповіли про проблеми з опаленням
16:39
На Херсонщині ЗСУ за півгодини збили два вертольоти окупантів
16:28
Ріші Сунак переміг у боротьбі за посаду британського прем'єра
16:21
Німецька система ППО IRIS-T збиває 9 із 10 ракет — Шмигаль
15:39
У Донецькій області за тиждень відновили електропостачання у 54 населених пунктах
15:29
У захопленому армією РФ Сєвєродонецьку залишені квартири займають окупанти
14:26
На Херсонщині ЗСУ звільнили вже понад 90 населених пунктів
14:23
З окупованого Херсона зникли пам'ятники російським воєначальникам
13:51
Окупанти взяли в полон дітей з Енергодару — Федоров
Всі новини
ВІДЕО
Розбито майже все: Як виживають звільнені села на кордоні Донеччини та Харківщини
23 жовтня, 18:31
Атаки дронів та ядерний вибух. Наскільки великі загрози для України ►
23 жовтня, 12:32
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
22 жовтня, 23:43

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама