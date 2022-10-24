У Лимані та околицях вже ексгумували 184 тіла мирних жителів

З моменту деокупації Лимана Донецької області та прилеглих сіл уже ексгумовано 184 загиблих мирних жителів. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації.
Під час окупації людей часто ховали просто у дворах та на вулицях.
Наразі тіла загиблих ховають на цвинтарі.
Як зазначив голова ОВА Павло Кириленко, після ексгумації проводяться відповідні експертизи у рамках кримінальних проваджень. Також досліджуються факти виявлення тортур на території Лиманської та Святогірської громад, щоб обґрунтовано встановити причини смерті як цивільного населення, так і українських військових.