Журналисты вычислили военных инженеров, которые направляют ракеты по Украине

В России действует секретное подразделение Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил, которое составляет полетные задания для высокоточных ракет, бьющих по Украине. Об этом говорится в совместном расследовании изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.



Расследователи сообщили, что им удалось идентифицировать в составе такого подразделения 30 военных инженеров, «большинство из которых — молодые мужчины и женщины с бэкграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр».



Для того, чтобы найти их, авторы расследования проанализировали данные тысяч выпускников ведущих военных институтов России, специализирующихся на ракетостроении и целеуказании — в частности, Военной академии Ракетных войск стратегического назначения в Московской области и петербургского Военно-морского инженерного института. Некоторые из них после выпуска поступили на службу именно в ГВЦ. Журналисты обратили внимание, что все сотрудники центра зарегистрированы как проживающие и работающие по адресу Знаменка, 19 в Москве — по официальному адресу Генштаба ВС РФ.



Журналисты обнаружили, то три команды программируют траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет: ЗМ-14 («Калибр», морского базирования), 9М728 (он же Р-500), оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования).

Непосредственным командиром подразделения наведения ракет ГВЦ журналисты называют 40-летнего полковника Игоря Багнюка.

Среди прочего он носит медаль «За участие в боевых действиях в Сирии». Расследователи отметили, что эта медаль вручается российским военнослужащим с 2015 года, и Россия не раз использовала управляемые ракеты в Сирии — например, при ударах по Алеппо в 2016 году.



Кроме того, на опубликованной Кремлем фотографии встречи президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада в Дамаске в январе 2021 года в российском военном командном центре в Сирии можно обнаружить другого сотрудника ГВЦ — майора Андрея Иванютина, с которым Багнюк активно общается во время нынешней войны.



Матвей Любавин — один из ключевых подчиненных полковника Багнюка, предполагают журналисты.

Так, по данным расследователей, 9 октября, непосредственно перед ракетными ударами по гражданской инфраструктуре Украины, Багнюк последовательно обзвонил трех офицеров-инженеров из группы ГВЦ, каждый из которых специализируется на одном из трех типов крылатых ракет. Уже после начала обстрела он связался с офицерами каждого из подразделений, специализирующихся на трех типах ракет, которые будут запущены по целям в Украине на следующее утро.



Кроме того, журналисты установили, что самые ранние звонки между Багнюком и начальником ГВЦ, генералом Барановым, датируются 13 марта 2022 года.



«В то утро они дважды разговаривали между 10:00 и 10:30. Ранее этим утром Россия произвела самый смертоносный залп с начала своего вторжения: 30 ракет Х-101 и «Калибр» привели к гибели не менее 35 и ранению 134 человек на военном полигоне под Львовом», — говорится в расследовании.



ГВЦ ВС РФ был основан в 1963 году. Официально функции центра описываются в военных изданиях как «предоставление ИТ-услуг» и «автоматизация» Вооруженных сил.