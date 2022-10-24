Журналісти знайшли військових інженерів, які направляють ракети по Україні

У Росії діє секретний підрозділ Головного обчислювального центру (ГОЦ) Збройних сил, який складає польотні завдання для високоточних ракет, що б'ють по Україні. Про це йдеться у спільному розслідуванні видань The Insider, Bellingcat та Der Spiegel.



Розслідувачі повідомили, що їм вдалося ідентифікувати у складі такого підрозділу 30 військових інженерів, «більшість з яких молоді чоловіки та жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій і навіть у розробці комп'ютерних ігор».



Для того, щоб знайти їх, автори розслідування проаналізували дані тисяч випускників провідних військових інститутів Росії, що спеціалізуються на ракетобудуванні та цілевказівці, зокрема, Військової академії Ракетних військ стратегічного призначення в Московській області та петербурзького Військово-морського інженерного інституту. Деякі з них після випуску надійшли на службу саме до ГОЦ. Журналісти звернули увагу, що всі співробітники центру зареєстровані як ті, що проживають і працюють за адресою Знам'янка, 19 у Москві — за офіційною адресою Генштабу ЗС РФ.



Журналісти виявили, що три команди програмують траєкторії польоту одного конкретного типу високоточних ракет: ЗМ-14 («Калібр», морського базування), 9М728 (він же Р-500), оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» (наземного базування) та Х-101 (повітряного базування).

Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет ГОЦ журналісти називають 40-річного полковника Ігоря Багнюка.

Серед іншого він має медаль «За участь у бойових діях у Сирії». Розслідувачі зазначили, що ця медаль вручається російським військовослужбовцям з 2015 року, і Росія неодноразово використовувала керовані ракети в Сирії — наприклад, при ударах по Алеппо в 2016 році.



Крім того, на опублікованій Кремлем фотографії зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента Сирії Башара Асада в Дамаску в січні 2021 року в російському військовому командному центрі в Сирії можна виявити іншого співробітника ГВЦ — майора Андрія Іванютіна, з яким Багнюк активно спілкується під час нинішньої.



Матвій Любавін - один із ключових підлеглих полковника Багнюка, припускають журналісти.

Так, за даними розслідувачів, 9 жовтня безпосередньо перед ракетними ударами по цивільній інфраструктурі України Багнюк послідовно обдзвонив трьох офіцерів-інженерів з групи ГОЦ, кожен з яких спеціалізується на одному з трьох типів крилатих ракет. Вже після початку обстрілу він зв'язався з офіцерами кожного з підрозділів, що спеціалізуються на трьох типах ракет, які будуть запущені в цілях в Україні наступного ранку.



Крім того, журналісти встановили, що ранні дзвінки між Багнюком і начальником ГОЦ, генералом Барановим, датуються 13 березня 2022 року.



«Того ранку вони двічі розмовляли між 10:00 та 10:30. Раніше цього ранку Росія зробила найбільший смертоносний залп з початку свого вторгнення: 30 ракет Х-101 і «Калібр» призвели до загибелі не менше 35 і поранення 134 людей на військовому полігоні під Львовом», — йдеться у розслідуванні.



ГОЦ ЗС РФ було засновано 1963 року. Офіційно функції центру описуються у військових виданнях як «надання ІТ-послуг» та «автоматизація» Збройних сил.