РФ запланировала ядерные учения «Гром-2022» — СМИ

РФ планирует провести вторые за 2022 год учения по ядерному сдерживанию «Гром». Об этом сообщает военный портал Defense Express.



Первые учения состоялись за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину. Вторые она планирует после завершения 30 октября учений НАТО.



«Точные сроки проведения "Гром-2022" пока не озвучены, более того, по договору с США, Кремль должен предупредить о них, чтобы это не выглядело началом ядерной атаки», — отмечает издание.



Также сообщается, что теперь учения больше смещены на проверку межконтинентальных баллистических ракет, хотя и существует большая вероятность запуска крылатых ракет по Украине. В частности, речь идет о запусках с трех подводных ракетоносителей, гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет наземного базирования, запусках с самолетов стратегической авиации, а также испытательном запуске РС-28 «Сармат».



Defense Express напоминает, что РФ традиционно проверяет готовность межконтинентальных баллистических ракет, сроки эксплуатации которых для некоторых систем уже давно превысили все заложенные нормативы.



Например, Р-36М2 «Воевода», более известные под натовским названием «Сатана»: их выпуск завершился с распадом СССР. Максимальный срок использования — 2005 год, после чего его «продлили» до 2020 года. Но это относительно молодые ракеты по сравнению с УР-100Н (РС-18).



Вопрос о готовности касается и такой баллистической ракеты, как «Тополь», которая была принята на вооружение в 80-х годах и была модернизирована в «Тополь-М» в середине 90-х.



«Если брать наземную компоненту, то 88 ракет были произведены более 30 лет назад, 78 единиц около 20 лет назад, что составляет почти 50% всего арсенала», — пишет СМИ.



По данным издания, аналогичная ситуация — с баллистическими ракетами подводного базирования.



«Еще один вопрос относительно ядерного оружия РФ — это и состояние ядерных боеприпасов. С чем якобы связано желание Кремля провести подземные ядерные испытания, потому что и у них есть сроки хранения, при этом, якобы, значительно короче, чем у обычного конвенционного оружия», — отмечается в сообщении.



Также подчеркивается, что о проведении таких испытаний, и о реальных результатах, непременно станет известно и странам НАТО.



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