РФ запланувала ядерні навчання «Гром-2022» — ЗМІ

РФ планує провести другі за 2022 рік навчання з ядерного стримування «Гром». Про це повідомляє військовий портал Defense Express.



Перші навчання відбулися за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну. Другі планує після завершення 30 жовтня навчань НАТО.



«Точні терміни проведення "Гром-2022" поки що не озвучені, мало того, за договором із США, Кремль має попередити про них, щоб це не виглядало початком ядерної атаки», — зазначає видання.



Також повідомляється, що тепер навчання більше зміщено на перевірку міжконтинентальних балістичних ракет, хоч і існує велика ймовірність запуску крилатих ракет по Україні. Зокрема, йдеться про запуски з трьох підводних ракетоносіїв, гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет наземного базування, запуски з літаків стратегічної авіації, а також випробувальний запуск РС-28 «Сармат».



Defense Express нагадує, що РФ традиційно перевіряє готовність міжконтинентальних балістичних ракет, терміни експлуатації яких для деяких систем вже давно перевищили всі закладені нормативи.



Наприклад, Р-36М2 «Воєводи», більш відомі під натовською назвою «Сатана»: їх випуск завершився з розпадом СРСР. Максимальний термін використання – 2005 рік, після чого його «продовжили» до 2020 року. Але це ще молоді ракети проти УР-100Н (РС-18).



Питання про готовність стосується й такої балістичної ракети, як «Тополь», яка була прийнята на озброєння у 80-х роках і була модернізована в «Тополь-М» у середині 90-х.



«Якщо брати наземну компоненту, то 88 ракет було вироблено понад 30 років тому, 78 одиниць близько 20 років тому, що становить майже 50% всього арсеналу», — пише ЗМІ.



За даними видання, аналогічна ситуація — з балістичними ракетами підводного базування.



«Ще одне питання щодо ядерної зброї РФ — це стан ядерних боєприпасів. З чим нібито пов'язане бажання Кремля провести підземні ядерні випробування, тому що й у них є терміни зберігання, при цьому нібито значно коротше, ніж у звичайної конвенційної зброї», — наголошується в повідомленні.



Також зазначається, що про проведення таких випробувань та про реальні результати неодмінно стане відомо і країнам НАТО.



Дивіться також:



