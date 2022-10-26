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«Чистая дезинформация»: В ООН ответили на обвинения РФ о «грязной бомбе»

26 октября 2022, 09:10

«Чистая дезинформация»: В ООН ответили на обвинения РФ о «грязной бомбе»

Совет безопасности ООН вчера провел закрытое заседание по запросу России, где рассматривал обвинения в адрес Украины в создании «грязной бомбы». Об этом сообщает Reuters.

Российская сторона уверяет, что у нее есть доказательства в подтверждение своих заявлений. И это якобы разведывательная информация, которая была передана западным коллегам с «необходимым уровнем допуска».

Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил после заседания Совбеза, что его участники «не увидели и не услышали никаких новых доказательств», подтверждающих «явно лживые обвинения России».

«Это только тратит наше время. Это чистая российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться», — сказал он.

В то же время, заместитель посла РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что его государство якобы вполне удовлетворено заседанием, так как смогло «повысить уровень осведомленности».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы готовится использовать «грязную бомбу» и совершил ряд телефонных звонков иностранным министрам по этому поводу. После чего США, Британия и Франция ответили на это заявление России.

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