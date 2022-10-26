«Чиста дезінформація»: В ООН відповіли на звинувачення РФ про «брудну бомбу»

26 жовтня 2022, 09:10

«Чиста дезінформація»: В ООН відповіли на звинувачення РФ про «брудну бомбу»

Рада безпеки ООН вчора провела закрите засідання на запит Росії, де розглядала звинувачення на адресу України у створенні «брудної бомби». Про це повідомляє Reuters.

Російська сторона запевняє, що вона має докази на підтвердження своїх заяв. І це нібито розвідувальна інформація, яка була передана західним колегам із «необхідним рівнем допуску».

Заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі заявив після засідання Ради безпеки, що його учасники «не побачили та не почули жодних нових доказів», що підтверджують «явно брехливі звинувачення Росії».

«Це лише витрачає наш час. Це чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися», — сказав він.

Водночас заступник посла РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що його держава нібито цілком задоволена засіданням, оскільки змогла «підвищити рівень обізнаності».

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується використовувати «брудну бомбу», й здійснив низку телефонних дзвінків іноземним міністрам з цього приводу. Після чого США, Британія та Франція відповіли на цю заяву Росії.

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