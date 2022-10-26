Где в Славянске уже есть газ, рассказал мэр

В Славянске Донецкой области продолжается подключение домов к газоснабжению и подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



«Славкурорт, Селезновка, Мымовка уже с теплом. Газ подведен. К концу дня голубое топливо будет у жителей микрорайона Восточный. На очереди — Молочар и Черевковка. Их подключат к концу текущей недели», — перечислил он.



Также, по словам Ляха, продолжается работа по заполнению теплоносителем систем в многоэтажках. 16 котельных из 39 уже заполнены.



Глава администрации также сообщил, что в Славянске начались веерные отключения для стабилизации системы энергоснабжения.



«Их точного графика не существует, ведь отключение происходит автоматически. Но следует привыкать к тому, что такие явления будут и в дальнейшем», — предупредил Лях.

Донецкая область оставалась без газоснабжения с конца весны, когда в результате боевых действий были перебиты газопровод и резервная ветка. Деоккупация территорий в Харьковской области в начале сентября дала возможность восстановить подачу газа на Донетчину.



12 октября «Донецкоблгаз» приступил к поэтапному запуску газа в распределительные сети. Этот процесс продолжается. При этом в населенные пункты, где сейчас идут боевые действия, возобновлять подачу газа не будут.



Отопительный сезон в Донецкой области стартует 1 ноября.