Де у Слов'янську вже є газ, розповів мер

У Слов'янську Донецької області продовжується підключення будинків до газопостачання та підготовка до опалювального сезону. Про це повідомив голова міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



«Славкурорт, Селезнівка, Мимовка вже з теплом. Газ підведено. До кінця дня блакитне паливо буде у мешканців мікрорайону Східний. На черзі — Молочар та Черевківка. Їх підключать до кінця поточного тижня», — сказав він.



Також, за словами Ляха, продовжується робота із заповнення теплоносієм систем у багатоповерхівках. 16 котелень із 39 вже заповнені.



Голова адміністрації також повідомив, що у Слов'янську розпочалися віялові відключення для стабілізації системи енергопостачання.



«Їх точного графіка не існує, адже відключення відбувається автоматично. Але слід звикати до того, що такі явища будуть і надалі», — попередив Лях.

Донецька область залишалася без газопостачання з кінця весни, коли внаслідок бойових дій було перебито газопровід та резервну гілку. Деокупація територій у Харківській області на початку вересня дала можливість відновити подачу газу на Донеччину.



12 жовтня «Донецькоблгаз» розпочав поетапний запуск газу до розподільчих мереж. Цей процес продовжується. При цьому в населені пункти, де зараз йдуть бойові дії, не поновлюватимуть подачу газу .



Опалювальний сезон у Донецькій області стартує 1 листопада.