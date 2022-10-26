Проезд по Крымскому мосту будет закрыт для грузовиков до декабря

Движение грузового транспорта по автомобильной части Керченского моста между Таманским полуостровом и аннексированным РФ Крымом будет возобновлено не ранее 1 декабря текущего года. Об этом заявили в Минтранс РФ.



Сейчас для перемещения через Керченский пролив грузовикам доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт.



Взрыв на Керченском мосту произошел утром 8 октября. По версии российских следователей, на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой обвал двух пролетов его автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Официально сообщалось о гибели трех человек.



Издание The New York Times сообщило со ссылкой на неназванного чиновника, что украинские спецслужбы организовали нападение.



Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на Керченском мосту «терактом» и обвинил в нем украинские спецслужбы.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обвинение Украины в терроризме и взрыве на Керченском мосту – это «слишком цинично даже для России».



По утверждению российских властей, движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня, а движение автобусов по мосту - 17 октября.



Компания «Нижнеангарсктрансстрой» должна завершить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года. Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое подписал его глава Михаил Мишустин.