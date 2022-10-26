Проїзд Кримським мостом буде закрито для вантажівок до грудня

Рух вантажного транспорту автомобільною частиною Керченського мосту між Таманським півостровом і анексованим РФ Кримом буде відновлено не раніше 1 грудня поточного року. Про це заявили в Мінтрансі РФ.



Зараз для переміщення через Керченську протоку вантажівкам доступно три варіанти маршрутів: альтернативним наземним автодорожнім шляхом, через Керченську поромну переправу, з перевантаженням на залізничний транспорт.



Вибух на Керченському мості стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини та сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.



Видання The New York Times повідомило із посиланням на неназваного чиновника, що українські спецслужби організували напад.



Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.



Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».



За твердженням російської влади, рух легкових автомобілів та поїздів мостом відновився ввечері того ж дня, а рух автобусів мостом - 17 жовтня.



Компанія «Нижньоангарськтрансбуд» має завершити відновлення Кримського мосту до 1 липня 2023 року. Про це йдеться у розпорядженні уряду Росії, яке підписав його голова Михайло Мішустін.