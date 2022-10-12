Взрыв на Крымском мосту: ФСБ РФ отчиталась о задержании восьми человек

По делу о взрыве на Крымском мосту задержаны восемь подозреваемых, об этом отчиталась ФСБ РФ.



В рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, заявили в ФСБ. Также спецслужба утверждает, что организатором «теракта» на Крымском мосту было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.



По данным российской спецслужбы, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонны, и в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.



Далее груз был переправлен из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению по суше. После этого на грузовике паллеты снова через Грузию завезли в российский Армавир (Краснодарский край). И уже на другой фуре, за рулем которой был россиянин Махир Юсубов, груз поехал в Симферополь. Во время пересечения Крымского моста 8 октября в 06:03 произошел взрыв.



В ГУР Минобороны Украины отреагировали на обвинения со стороны ФСБ в организации взрыва на Крымском мосту. Представитель пресс-службы ведомства Андрей Юсов в комментарии «Суспільному» назвал деятельность ФСБ и Следственного комитета — ерундой.



«Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста», — заявил Юсов.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Россией, произошел взрыв, из-за чего на одной из веток были разрушены три пролета. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Погибли четыре человека.



По версии российского следствия, взорвался грузовик, в котором находилась взрывчатка.



Уже днем 8 октября автомобильное движение по уцелевшей ветке моста было возобновлено. При этом фуры пока не пропускают, для них между Крымом и Краснодарским краем РФ организовали паромную переправу. Вечером того же дня было запущено движение поездов по мосту.



Украинские и западные СМИ, ссылаясь на источники, написали, что взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Власти Украины официально свою причастность не подтверждали. Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту.



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