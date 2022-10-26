В Росії про «брудну бомбу» тепер розповів особисто Путін

Керівництво Росії продовжує стверджувати, що Україна нібито планує використати «брудну бомбу». Сьогодні про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед головами делегацій на засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб країн СНД.



Путін стверджує, що «українську територію перетворили на полігон для військово-біологічних експериментів, а зараз накачують озброєнням, у тому числі й важким, не залишають поза увагою бажання київського режиму отримати ядерну зброю».



«Відомо про плани використовувати для провокацій і так звану "брудну бомбу"», — додав Путін.



Будь-яких доказів своїх слів він не навів.

У минулі вихідні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується використовувати «брудну бомбу» і здійснила низку телефонних дзвінків іноземним міністрам із цього приводу. Після чого США, Британія та Франція відповіли на цю заяву Росії, назвавши її брехнею.



Україна також спростувала наявність у себе «брудної бомби». Про те, що Росія займається дезінформацією на тему «брудної бомби» заявили і в Раді безпеки ООН.