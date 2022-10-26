Данные оккупантов: 70 тысяч жителей Херсонщины покинули правый берег Днепра

Более 70 тысяч жителей Херсонской области покинули правый берег Днепра за последнее время. Ограничение на въезд на правый берег будет продлено. Об этом сообщил глава оккупационной «администрации» региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым-24».



Сальдо уверяет, что ограничение будет продлено, чтобы дать возможность большему количеству людей выехать на левый берег.



Также, по его словам, люди звонят в колл-центр, чтобы заявить о желании переправиться. При этом переправляются в том числе на своих лодках.



Те, кто выехал в российские регионы, утверждает «губернатор», смогут остаться в России или вернуться в Херсонскую область «как только появится возможность». Принудительной эвакуации, уточнил он, не будет.



На правом берегу оставляют дежурные бригады коммунальщиков, которым обещают платить повышенную зарплату. Также продолжат оказывать медицинские услуги населению. Часть аптек закрылась, но некоторые еще работают.