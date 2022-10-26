Дані окупантів: 70 тисяч жителів Херсонщини залишили правий берег Дніпра

Понад 70 тисяч жителів Херсонської області залишили правий берег Дніпра останнім часом. Обмеження на в'їзд на правий берег буде продовжено. Про це повідомив очільник окупаційної «адміністрації» регіону Володимир Сальдо в ефірі телеканалу «Крим-24».



Сальдо запевняє, що обмеження буде продовжено, щоб надати можливість більшій кількості людей виїхати на лівий берег.



Також, за його словами, люди дзвонять до кол-центру, щоб заявити про бажання переправитися. При цьому переправляються зокрема на своїх човнах.



Ті, хто виїхав в російські регіони, стверджує «губернатор», зможуть залишитися в Росії або повернутися на Херсонщину «як тільки з'явиться можливість». Примусової евакуації, уточнив він, не буде.



На правому березі залишають чергові бригади комунальників, яким обіцяють платити підвищену зарплатню. Також продовжать надавати медичні послуги населенню. Частина аптек закрилася, але декілька ще працюють.