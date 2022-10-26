Детский омбудсмен РФ усыновила ребенка, вывезенного из Мариуполя

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова незаконно усыновила мальчика, вывезенного россиянами из Мариуполя. Также она помогла гражданам РФ незаконно усыновить еще 350 украинских детей и способствовала вывозу до 2 тысяч детей с временно оккупированных территорий Донецкой области. Об этом Львова-Белова рассказала на пресс-конференции.



Львова-Белова называет похищение украинских детей с временно оккупированных территорий «‎эвакуацией»‎.



«Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка‎»‎, — сказала чиновница. Львова-Белова не уточнила, остались ли у мальчика живые родственники в Украине, и что произошло с его родителями.



По словам российского детского омбудсмена, оккупанты незаконно вывезли из Украины в Россию до двух тысяч детей-сирот из социальных учреждений, 350 сирот из Донбасса уже незаконно усыновлены и расселены в 16 регионах России. Также известно, что тысячу детей уже почти усыновили — готовится процедура.



Напомним, статья 11 Конвенции Организация Объединенных Наций (ООН) о правах ребенка от 20 ноября 1989 года возлагает на государства обязательства принимать меры по борьбе с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы. Одним из основополагающих документов в сфере международного похищения детей является Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 (Гаагская конвенция). Она разрабатывалась с целью внедрения эффективного международно-правового механизма возвращения детей, незаконно вывезенных за пределы своей страны или незаконно содержащихся там.



В апреле уполномоченный Верховной Рады по правам человека напомнил, что за незаконное похищение детей из Крыма РФ была исключена из Европейской сети омбудсманов по правам ребенка (ENOC).

В октябре сообщалось, что россияне похитили 46 детей возрастом до 5 лет из Херсонской области.



В сентябре стало известо, что Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей с начала полномасштабной войны.



В августе органы опеки Краснодарского края призвали россиян усыновить 300 депортированных в РФ украинских детей.