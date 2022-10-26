Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Детский омбудсмен РФ усыновила ребенка, вывезенного из Мариуполя

26 октября 2022, 18:08

Детский омбудсмен РФ усыновила ребенка, вывезенного из Мариуполя

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова незаконно усыновила мальчика, вывезенного россиянами из Мариуполя. Также она помогла гражданам РФ незаконно усыновить еще 350 украинских детей и способствовала вывозу до 2 тысяч детей с временно оккупированных территорий Донецкой области. Об этом Львова-Белова рассказала на пресс-конференции.

Львова-Белова называет похищение украинских детей с временно оккупированных территорий «‎эвакуацией»‎.

«Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка‎»‎, — сказала чиновница. Львова-Белова не уточнила, остались ли у мальчика живые родственники в Украине, и что произошло с его родителями.

По словам российского детского омбудсмена, оккупанты незаконно вывезли из Украины в Россию до двух тысяч детей-сирот из социальных учреждений, 350 сирот из Донбасса уже незаконно усыновлены и расселены в 16 регионах России. Также известно, что тысячу детей уже почти усыновили — готовится процедура.

Напомним, статья 11 Конвенции Организация Объединенных Наций (ООН) о правах ребенка от 20 ноября 1989 года возлагает на государства обязательства принимать меры по борьбе с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы. Одним из основополагающих документов в сфере международного похищения детей является Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 (Гаагская конвенция). Она разрабатывалась с целью внедрения эффективного международно-правового механизма возвращения детей, незаконно вывезенных за пределы своей страны или незаконно содержащихся там.

В апреле уполномоченный Верховной Рады по правам человека напомнил, что за незаконное похищение детей из Крыма РФ была исключена из Европейской сети омбудсманов по правам ребенка (ENOC).

В октябре сообщалось, что россияне похитили 46 детей возрастом до 5 лет из Херсонской области.

В сентябре стало известо, что Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей с начала полномасштабной войны.

В августе органы опеки Краснодарского края призвали россиян усыновить 300 депортированных в РФ украинских детей.

Еще по теме

Люди
Мария Львова-Белова
Места
Россия
Прочее
Дети Дети-Сироты похищение людей

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
Оккупанты вывезли из Херсона останки Потемкина
16:51
Данные оккупантов: 70 тысяч жителей Херсонщины покинули правый берег Днепра
16:46
Оккупанты сносят дома в Приморском районе Мариуполя
16:02
В плену у оккупантов находятся более 200 жителей Запорожской области
15:00
Во время взрыва в Мелитополе пострадали 12 человек, сообщают оккупанты
13:54
В оккупированном Херсоне заявили о нападении на РОВД
10:36
«ЛНР»: Два сапера подорвались на мине в Славяносербском районе
09:38
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погиб мужчина, 13 человек ранены
00:35
Донецк под обстрелом — главное за день ►
23:40
Военные США допустили передислокацию на территорию Украины: что известно ►
22:20
Ранены шесть человек: Взрыв в Мелитополе попал на видео
21:24
Если РФ подорвет Каховскую ГЭС, то оставит Крым без воды — Данилов
21:05
Участники Международной Крымской платформы приняли совместную декларацию
19:24
Оккупанты в Крыму решили переименовать 14 улиц
19:04
В Крыму продолжат мобилизацию: Военкоматы не выполнили план ►
все новости
18:48
На деоккупированных территориях появятся пункты обогрева – Минреинтеграции
18:43
Россия взяла фото хранилища радиоактивных отходов АЭС Словении для фейка о «грязной бомбе»
18:08
Детский омбудсмен РФ усыновила ребенка, вывезенного из Мариуполя
17:40
В Харьковской области авто пиротехников наехало на мину - есть погибший и раненые
17:15
Польша признала власть в РФ террористическим режимом
17:05
Оккупанты вывезли из Херсона останки Потемкина
16:51
Данные оккупантов: 70 тысяч жителей Херсонщины покинули правый берег Днепра
16:46
Оккупанты сносят дома в Приморском районе Мариуполя
16:31
В Лимане откроют банкомат и терминал самообслуживания
16:03
Донецкая ОВА показала последствия обстрела оккупантами Дружковки
16:02
В плену у оккупантов находятся более 200 жителей Запорожской области
15:37
Обмен пленными: Украина вернула домой десять военнослужащих
15:27
Шойгу говорил о «грязной бомбе» с министрами обороны Индии и Китая
15:26
Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара
15:09
В России о «грязной бомбе» теперь рассказал лично Путин
все новости
ВИДЕО
Оккупанты обстреляли Орехов и Преображенку: Начались пожары, есть жертвы
26 октября, 11:53
Донецк под обстрелом — главное за день ►
26 октября, 00:35
Военные США допустили передислокацию на территорию Украины: что известно ►
25 октября, 23:40

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама