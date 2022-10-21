Россияне похитили 46 детей из Херсонского дома ребенка – глава ОВА

Россияне похитили 46 детей возрастом до 5 лет из Херсонской области, сообщает глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.



По словам главы ОВА, оккупанты вывезли воспитанников Херсонского областного дома ребенка во временно оккупированный Симферополь на машинах скорой помощи. Страна-агрессор называет похищение украинских детей «‎эвакуацией»‎.



Янушевич уточнил, что Херсонская ОВА направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.



«‎Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию»‎, — подытожил Янушевич.







В августе органы опеки Краснодарского края призвали россиян усыновить 300 депортированных в РФ украинских детей.



В сентябре сообщалось, что Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей с начала полномасштабной войны.



В октябре стало известно о том, что оккупанты недавно вывезли из Луганской области в Подмосковье еще 76 детей-сирот.