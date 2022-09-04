Более 7 тысяч украинских детей депортировали в Россию, — Лубинец

Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию «Голос Америки».



Он отметил, что российские власти стремятся, чтобы украинские дети не возвратились на родину. Они побуждают россиян усыновлять депортированных детей.



«Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростили свое законодательство относительно усыновления», — подчеркнул Лубинец.



Омбудсмен заявил, что Российская Федерация нарушает международное право. Он назвал такие действия Москвы геноцидом украинской нации. По словам Лубинца, Украина работает над возвращением детей, однако пока процесс продвигается медленно.



«Сейчас нам удалось вернуть 51 ребенка. Это небольшое количество, сравнивая с тысячами вывезенных, но мы практически проводим спецоперации по их спасению. Нам очень помогают волонтеры», — рассказал омбудсмен.