Дитячий омбудсмен РФ усиновила дитину, вивезену з Маріуполя

Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила хлопчика, вивезеного росіянами з Маріуполя. Також вона допомогла громадянам РФ незаконно усиновити ще 350 українських дітей та сприяла вивезенню до 2 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій Донецької області. Про це Львів-Бєлова розповіла на прес-конференції.



Львова-Бєлова називає викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій «евакуацією».



«Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини», — сказала чиновниця. Львова-Бєлова не уточнила, чи залишилися у хлопчика живі родичі в Україні, і що сталося з його батьками.



За словами російського дитячого омбудсмена, окупанти незаконно вивезли з України до Росії до двох тисяч дітей-сиріт із соціальних установ, ще 350 сиріт із Донбасу вже незаконно усиновлено та розселено у 16 регіонах Росії. Також відомо, що тисячу дітей уже майже усиновили – готується процедура.



Нагадаємо, стаття 11 Конвенції Організація Об'єднаних Націй (ООН) про права дитини від 20 листопада 1989 року покладає на держави зобов'язання вживати заходів щодо боротьби з незаконним переміщенням та неповерненням дітей з-за кордону. Одним із основоположних документів у сфері міжнародного викрадення дітей є Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року (Гаазька конвенція). Вона розроблялася з метою запровадження ефективного міжнародно-правового механізму повернення дітей, які незаконно вивезені за межі своєї країни або незаконно утримуються там.



У квітні уповноважений Верховної Ради з прав людини нагадав, що за незаконне викрадення дітей із Криму РФ було виключено з Європейської мережі омбудсманів з прав дитини (ENOC).

У жовтні повідомлялося, що росіяни викрали 46 дітей віком до 5 років із Херсонської області.



У вересні стало відомо, що Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей із початку повномасштабної війни.



У серпні органи опіки Краснодарського краю закликали росіян усиновити 300 українських дітей, які депортували в РФ.