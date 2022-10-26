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НАБУ и САП объявили 15 новых подозрений по делу «Роттердам+»

26 октября 2022, 20:40

НАБУ и САП объявили 15 новых подозрений по делу «Роттердам+»

САП и НАБУ заявили о новом эпизоде по делу «Роттердам+» еще на 20 млрд гривен, в рамках расследования которого сообщено о подозрениях двум бывшим председателям энергорегулятора НКРЭКУ, шести бывшим и тем действующим членам, а также действующему и бывшему работнику Комиссии. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

«26 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 15 лицам, причастным к введению в действие так называемой формулы "Роттердам+", по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд гривен в течение 2018-2019 гг», – говорится в сообщении.

Среди подозреваемых – действующее и бывшее должностное лицо группы частных теплогенерирующих компаний.

Как пояснили в НАБУ, 6 из этих 15 лиц, по версии следствия, осознанно принявших участие в преступлении, получили новые подозрения по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью с тяжкими последствиями). Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы «Роттердам+», квалифицировали по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная небрежность с тяжкими последствиями).

«Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным и общественным интересам», – отметили в бюро.

Как уточнили в НАБУ, это второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов. Расследование первого, по подозрению шести человек – относительно незаконной переплаты более 19 млрд гривен на протяжении 2016-2017 годов – было завершено в сентябре 2022 года.

Формулу «Роттердам+» в Украине начали использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.

НАБУ объявило шесть подозрений по делу из-за формулы: четырем чиновникам НКРЭКУ, в частности, тогдашнему главе регулятора Дмитрию Вовку, а также двум топ-менеджерам ДТЭК — Борису Лисовому и Ивану Гелюху. Действия всех шестерых квалифицировали как «злоупотребление служебным положением». Однако, следователи САП частично закрыли дело, сославшись на недостаток доказательств.

Владелец ДТЭК Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула «Роттердам+», прекратила действие, однако расследование продолжилось, а дело начало слушаться в судах.

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