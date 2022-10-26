НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі «Роттердам+»

26 жовтня 2022, 20:40

НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі «Роттердам+»

САП і НАБУ заявили про новий епізод у справі «Роттердам+» ще на 20 млрд гривень. У рамках розслідування повідомлено підозри двом колишнім головам енергорегулятора НКРЕКУ, шести колишнім і трьом чинним членам, а також чинному та колишньому працівнику Комісії. Про це повідомляє прес-служба бюро.

«26 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру 15 особам, причетним до введення в дію так званої формули "Роттердам+", за якою споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд гривень протягом 2018-2019 рр.», – йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних – чинна та колишня посадова особа групи приватних теплогенеруючих компаній.

Як пояснили в НАБУ, 6 з цих 15 осіб, які за версією слідства усвідомлено взяли участь у злочині, отримали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою з тяжкими наслідками). Дії членів НКРЕКУ, які не розібравшись, голосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість з тяжкими наслідками).

«Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов'язки, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам», – зазначили у бюро.

Як уточнили у НАБУ, це другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів. Розслідування першої, за підозрою шести осіб – щодо незаконної переплати понад 19 млрд гривень протягом 2016-2017 років – було завершено у вересні 2022 року.

Формулу "Роттердам+" в Україні почали використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлює тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію – тариф в Україні був прив'язаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів.

НАБУ оголосило шість підозр у справі через формулу: чотирьом чиновникам НКРЕКУ, зокрема, тодішньому голові регулятора Дмитру Вовку , а також двом топ-менеджерам ДПЕК — Борису Лісовому та Івану Гелюху. Дії всіх шістьох кваліфікували як «зловживання службовим становищем». Проте слідчі САП частково закрили справу, пославшись на брак доказів.

Власник ДТЕК Рінат Ахметов проходив у справі як свідок і навіть приїжджав на допит до НАБУ.

З 1 липня 2019 року було запущено нову модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, у тому числі формула «Роттердам+», припинила дію, проте розслідування продовжилося, а справа почала слухатись у судах.

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