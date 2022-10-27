Мобилизованные в РФ будут на фронте через полторы-две недели — Генштаб ВСУ

Основное задействование российских мобилизованных в зоне боевых действий состоится уже через полторы-две недели. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



По его словам, вероятно, ими Россия попытается сдерживать наступление ВСУ на определенных участках фронта и доукомплектовать подразделения, понесшие значительные потери. Также РФ планирует сформировать полностью новые подразделения, в том числе танковые, мотострелковые, артиллерийские полки и др.



Также продолжается мобилизация и на украинских территориях, которые временно оккупированы. Так, мобилизация студентов разных форм обучения, отметил Громов, вызвала рост социальной напряженности в обществе на подконтрольных «ЛНР» территориях. После этого глава боевиков Леонид Пасечник издал «распоряжение», чтобы освободить от службы отдельные категории.



«Однако из-за позиции военных планируется демобилизовать студентов только в течение 2-3 месяцев, заменяя их новыми мобилизованными», — добавил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.



На подконтрольной «ДНР» территории, по информации Генштаба, готовят очередную группу мобилизованных заключенных. Планируется призвать более 300 осужденных.

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