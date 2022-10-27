Мобілізовані в РФ будуть на фронті за півтора-два тижні — Генштаб ЗСУ

Основне залучення російських мобілізованих у зоні бойових дій відбудеться вже за півтора-два тижні. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



За його словами, ймовірно, ними Росія спробує стримувати наступ ЗСУ на певних ділянках фронту та доукомплектувати підрозділи, які зазнали значних втрат. Також РФ планує сформувати нові підрозділи, зокрема танкові, мотострілецькі, артилерійські полки тощо.



Також продовжується мобілізація і на українських територіях, які тимчасово окуповані. Так, мобілізація студентів різних форм навчання, наголосив Громов, викликала зростання соціальної напруженості у суспільстві на підконтрольних «ЛНР» територіях. Після цього очільник бойовиків Леонід Пасічник видав «розпорядження», щоби звільнити від служби окремі категорії.



«Однак через позицію військових планується демобілізувати студентів лише протягом 2-3 місяців, замінюючи їх новими мобілізованими», — додав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.



На підконтрольній «ДНР» території, за інформацією Генштабу, готують чергову групу мобілізованих ув'язнених. Планується призвати понад 300 засуджених.

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