У Горлівці відключають воду на фільтрувальній станції — перебито водовід

27 жовтня 2022, 20:38

У Горлівці відключають воду на фільтрувальній станції — перебито водовід

В окупованій Горлівці на Донеччині перебито останній тисячний водовід в районі мікрорайону Будівельник. Про це повідомляє так званий «голова адміністрації міста» Іван Приходько у Telegram 27 жовтня.

«Відключаємо воду на другій фільтрувальній. Щойно перебито останній тисячний водовід у районі Будівельника», — пише Приходько.

У підконтрольному угрупованні «ДНР» Горлівці кар'єр у районі п'ятого кварталу повністю спустошили співробітники «МНС ДНР». Місцеві жителі розповідають , що через проблеми з водопостачанням автомобілі «МНС» почали набирати воду в кар'єрі.

На окупованій частині Донецької області у вересні розгорілися два великі скандали через воду.

У угрупованні «ДНР» спільно з компанією «Вода Донбасу» вирішили скоротити подачу води до міст окупованої Донецької області.

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