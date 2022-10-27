У Горлівці відключають воду на фільтрувальній станції — перебито водовід

В окупованій Горлівці на Донеччині перебито останній тисячний водовід в районі мікрорайону Будівельник. Про це повідомляє так званий «голова адміністрації міста» Іван Приходько у Telegram 27 жовтня.



«Відключаємо воду на другій фільтрувальній. Щойно перебито останній тисячний водовід у районі Будівельника», — пише Приходько.

У підконтрольному угрупованні «ДНР» Горлівці кар'єр у районі п'ятого кварталу повністю спустошили співробітники «МНС ДНР». Місцеві жителі розповідають , що через проблеми з водопостачанням автомобілі «МНС» почали набирати воду в кар'єрі.



На окупованій частині Донецької області у вересні розгорілися два великі скандали через воду.



У угрупованні «ДНР» спільно з компанією «Вода Донбасу» вирішили скоротити подачу води до міст окупованої Донецької області.