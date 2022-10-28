В Бахмуте из-за обстрелов погибли три человека, в Святогорске — один

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека: трое — в Бахмуте и один — в Святогорске. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Еще девять человек за вчера получили ранения: пять — в Бахмуте, два — в Бахмутском, по одному — в Пивничном и Заре.



«Кроме того, правоохранители выявили пять гражданских, которые погибли во время оккупации — в Шандриголово», — отметил Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1112 мирных жителей. 2483 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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