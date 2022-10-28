У Бахмуті через обстріли загинуло троє людей, у Святогірську — один

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло четверо людей: троє — у Бахмуті та один — у Святогірську. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще дев'ять людей за вчора отримали поранення: п'ять — у Бахмуті, два — у Бахмутському, по одному — у Північному та Зорі.



«Крім того, правоохоронці виявили п'ятьох цивільних, які загинули під час окупації — у Шандриголовому», — зазначив Кириленко.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1112 мирних жителів. 2483 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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