«ДНР» заявила о ранении 13 человек

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки ранены 13 мирных жителей.



Как сообщает «СЦКК ДНР», по улице Бирюзова в Кировском районе Донецка ранены семь человек: женщины 1961, 1959, 1947 и мужчины 1964, 1988, 1976, 1965 годов рождения. Также в Степном ранена женщина 1966 г.р.



Кроме того, в Шахтерске в результате обстрела пострадали пять мужчин: 1982, 1978, 1990, 1961 и 1982 г.р.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека, еще девять ранены.



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