«ДНР» заявила про поранення 13 людей

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території за минулу добу поранено 13 мирних жителів.



Як повідомляє «СЦКК ДНР», по вулиці Бірюзова в Кіровському районі Донецька поранено семеро людей: жінки 1961, 1959, 1947 та чоловіки 1964, 1988, 1976, 1965 років народження. Також у Степовому поранено жінку 1966 р.н.



Крім того, у Шахтарську через обстріл постраждали п'ять чоловіків: 1982, 1978, 1990, 1961 та 1982 р.н.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло четверо людей, ще дев'ять поранено.



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