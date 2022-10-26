Оккупанты вывезли из Херсона останки Потемкина

Российские оккупанты вывезли из Херсона останки князя Григория Потемкина, которого называют основателем города. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потемкина… Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить», - сказал глава оккупационной «администрации» региона Владимир Сальдо.



Григорий Потемкин был российским государственным деятелем XVIII века.



Ранее оккупанты сняли с постаментов и вывезли из Херсона памятники Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову.