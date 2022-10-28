У Херсоні горять машини на автостоянуі «поліції» окупантів

Херсон. Скріншот

В окупованому Херсоні — пожежа.



Як повідомляє місцевий Telegram-канал, спалах — на закритому паркуванні «поліції». Про гучні вибухи раніше не повідомлялося.



На відео видно, що горять кілька автомобілів:

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