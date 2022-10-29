Россияне вывозят из оккупированного Херсона коммунальный транспорт и медикаменты

Оккупанты вывозят из Херсона в Крым коммунальный транспорт и медпрепараты из аптек. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



«Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности города Херсона, перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым. Подтверждается информация по вывозу медицинских препаратов из большинства аптек города», — говорится в сообщении.



В Генштабе также сообщили, что с 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли.



«Под предлогом подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр», — также отмечается в сообщении.