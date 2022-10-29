Росіяни вивозять із окупованого Херсона комунальний транспорт та медикаменти

Окупанти вивозять із Херсона до Криму комунальний транспорт та медпрепарати з аптек. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.



«Транспортні засоби, які перебували у комунальній власності міста Херсона, переміщені загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів із більшості аптек міста», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі також повідомили, що з 26 жовтня цього року окупаційна влада усунула від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли.



«Під приводом підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро», — зазначається в повідомленні.