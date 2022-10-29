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Зеленский: Решение России сорвать «зерновую инициативу» требует жесткой реакции со стороны ООН и G-20

29 октября 2022, 21:59

Зеленский: Решение России сорвать «зерновую инициативу» требует жесткой реакции со стороны ООН и G-20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН и «Большая двадцатка» дложны отреагировать на срыв Россией работы «зернового коридора».

«Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не их сегодняшнее решение. Россия начала сознательно заострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием», — сказал Зеленский в видеообращении вечером в субботу.

Он отметил, что с сентября и по сегодняшний день в «зерновом коридоре» накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту.

«Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабного голода – для Африки, Азии... Сегодня более двух миллионов тонн продовольствия стоит в море. Это означает, что для более чем семи миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию», — заявил президент.

По его словам, «все партнеры видят эту искусственную очередь из судов. Видят, что Россия делала для срыва зерновой инициативы. Видят, что даже суда с зерном, законтрактованные в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту».

Зеленский подчеркнул, что «сейчас требуется жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне «Большой двадцатки».

«Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть», — добавил президент.

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