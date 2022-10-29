Глава МИД Украины призвал все страны требовать от РФ выполнения «зерновых соглашений»

Мировое сообщество должно потребовать от России выполнения ее обязательств по «зерновым соглашениям». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Он отреагировал на заявления с российской стороны о приостановке участия в «зерновой сделке».



«Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства потребовать от РФ прекратить голодные игры и возвратиться к своим обязательствам», — написал Кулеба в Twitter.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины.



В заявлении отмечается, что это связано с ударом 29 октября украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.