Зеленський: Рішення Росії зірвати «зернову ініціативу» вимагає жорсткої реакції з боку ООН та G-20

29 жовтня 2022, 21:59

Зеленський: Рішення Росії зірвати «зернову ініціативу» вимагає жорсткої реакції з боку ООН та G-20

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ООН та «Велика двадцятка» повинні відреагувати на зрив Росією роботи «зернового коридору».

«Сьогодні з Росії прозвучала досить передбачувана заява — заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Але насправді це не їхнє сьогоднішнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні — тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством», — сказав Зеленський у відеозверненні увечері в суботу.

Він зазначив, що з вересня і до сьогодні у «зерновому коридорі» накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти своїм маршрутом.

«Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це є абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду — для Африки, Азії... Сьогодні понад два мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що більш ніж для семи мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства», — заявив президент.

За його словами, «усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що Росія робила задля зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, законтрактовані в рамках Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом».

Зеленський підкреслив, що «зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, у тому числі й на рівні "Великої двадцятки"».

«Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російські терор та шантаж мають програти», — додав президент.



В министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины.

В заявлении отмечается, что это связано с ударом 29 октября украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.

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