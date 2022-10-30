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Оккупанты подорвали еще один мост на Луганщине, чтобы остановить продвижение ВСУ

30 октября 2022, 13:18

Оккупанты подорвали еще один мост на Луганщине, чтобы остановить продвижение ВСУ

Россияне подорвали мост в районе Кременной. Фото: Сергей Гайдай Россияне подорвали мост в районе Кременной. Фото: Сергей Гайдай

Российские оккупанты в субботу подорвали еще один мост возле Кременной на Луганщине. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что российское командование поставило задачу своим войскам остановить продвижение ВСУ.

«Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне подорвали мост через речку Красная возле Краснореченского», — сообщил Гайдай.

Он также опубликовал в Тelegram фото взорванного моста.



Глава области рассказал, что оккупанты системно атакуют Белогоровку, которая находится под контролем ВСУ, и регулярно отправляют туда отряды для «прощупывания» украинской обороны.

«После плотных обстрелов, рашисты отправляют до взвода бойцов на разведку. Традиционно никто не возвращается. Орки постоянно теряют "пушечное мясо", которое бросают в населенные пункты для определения направления огня и наличия украинских защитников», — описал ситуацию Гайдай.

Также глава области сообщил, что продолжаются ожесточенные бои на Сватовском и Бахмутском направлениях.

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