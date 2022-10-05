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В «ЛНР» признали «опасность» наступления ВСУ на Кременную и Сватово

05 октября 2022, 14:15

В «ЛНР» признали «опасность» наступления ВСУ на Кременную и Сватово

Родион Мирошник. Скриншот Родион Мирошник. Скриншот

На подконтрольной «ЛНР» территории Кременское и Сватовское направления находятся «в опасности». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил так называемый «посол ЛНР» в РФ Родион Мирошник.

«С точки зрения безопасности — север, северо-запад ЛНР, действительно, сейчас в опасности. Кременское направление, оно же Северодонецкое, Лисичанское, Рубежанское и Сватовское направления — они находятся действительно под угрозой. Но это не значит, что под ударом, потому что сейчас вся территория, все равно на той стороне она контролируется войсками ЛНР, контролируется руководством ЛНР», — уверяет Мирошник.

По его словам, там сейчас напряженно и тревожно.

«Но на протяжении последних двух-трех суток я разговаривал, буквально пару часов назад, с людьми, которые там живут. Идут в основном исходящие обстрелы. То есть наши военные ведут сейчас достаточно активные обстрелы, пытаются отбивать или наносить удары по скоплениям техники, по скоплениям сил противника», — утверждает «посол ЛНР».

Параллельно, отмечает он, проводится масштабная стройка фортификационных сооружений.

«Там задействована серьезная техника, которая строит. Не буду вдаваться в детали и подробности, но, тем не менее, создают все условия для того, чтобы создать линии обороны, которые позволят действительно остановить врага на Кременском и на Сватовском направлениях», — сообщил Мирошник.



Напомним, украинские военные начали деоккупацию Луганской области, уже освобождены несколько населенных пунктов.

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