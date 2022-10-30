Окупанти підірвали ще один міст на Луганщині, щоб зупинити просування ЗСУ

Росіяни підірвали міст у районі Кремінної. Фото: Сергій Гайдай

Російські окупанти у суботу підірвали ще один міст біля Кремінної на Луганщині. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону.



Він зазначив, що російське командування поставило завдання своїм військам зупинити просування ЗСУ.



Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Краснореченського», — повідомив Гайдай.



Він також опублікував у Тelegram фото підірваного мосту.





Глава області розповів, що окупанти системно атакують Білогорівку, яка перебуває під контролем ЗСУ, та регулярно відправляють туди загони для «промацування» української оборони.



«Після щільного обстрілу, рашисти відправляють до взводу бійців на розвідку. Традиційно ніхто не повертається. Орки постійно втрачають "гарматне м'ясо", яке кидають у населені пункти для визначення спрямування вогню та наявності українських захисників», — описав ситуацію Гайдай.



Також глава області повідомив, що тривають запеклі бої на Сватівському та Бахмутському напрямках.