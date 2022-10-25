Российские войска заминировали берег реки Красная на Луганщине

Российская армия готовит плотную оборону на оккупированной части Луганской области, в том числе военные РФ заминировали весь берег реки Красная. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он рассказал, что на Сватовское и Бахмутское направления российские войска из тюрем Санкт-Петербурга отправили около 2 000 человек.



По словам Сергея Гайдая, оккупанты продолжают обстреливать недавно освобожденные ВСУ населенные пункты региона, в том числе реактивной артиллерией.

Сергей Гайдай спрогнозировал, что так называемая «линия Вагнера» не остановит украинскую армию, а «станет «позором Вагнера».

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в оставленные жителями Сватово и Лисичанска, а также других населенных пунктов региона, дома заселяются российские оккупанты.