Россияне обстреляли два гражданских буксира на юге, два человека погибли

Сегодня российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру на Очаковском направлении, в результате два человека погибли, один ранен, еще один пропал без вести. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».



Как отмечается, буксиры были задействованы в транспортировке груза с зерном.



«В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибли, один из раненых спасен, судьба еще одного — неизвестна», — говорится в сообщении.

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