Росіяни обстріляли два цивільні буксири на півдні, двоє людей загинули

Сьогодні російські окупанти обстріляли портову інфраструктуру на Очаківському напрямку, в результаті двоє людей загинули, одна людина поранена, ще одна зникла безвісти. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».



Як зазначається, буксири були задіяні у транспортуванні вантажу із зерном.



«Внаслідок влучення по двох портових цивільних буксирах, задіяних у транспортуванні баржі із зерном, виникла пожежа, втрачено управління суднами. Два члени екіпажів загинули, один із поранених врятований, доля ще одного — невідома», — йдеться у повідомленні.

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