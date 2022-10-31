Украина продолжит выполнение зерновой сделки и надеется, что ООН и Турция «успокоят» РФ

Украина продолжит выполнение зерновой инициативы в рамках договоренностей с ООН и Турцией и надеется, что стороны-партнеры «успокоят» риторику России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Киеве.



Зеленский напомнил, что в зерновой сделке существуют два параллельных документа,в частности, первый заключен между Украиной, ООН и Турцией.



«Среди этих трех субъектов я не слышал, чтобы кто-то был не согласен и хотел бы остановить зерновую инициативу. Поэтому тут мы продолжаем, как и договаривались», — сказал президент.



Второй документ заключен между Россией, Турцией и ООН. При этом, украинский лидер отметил, что «не слышал, чтобы его Турция или ООН нарушили, поскольку они не заинтересованы в том, чтобы принести голод в страны Африки, Азии».



«Безусловно, если Россия говорит, что она выходит из зерновой инициативы, говорит о том, что она выходит из договоренностей последних трех сторон. Это говорит о том, что Россия нарушает эти договоренности», — считает глава государства.



Как отметил Зеленский, мир уже привык к той или иной российской риторике со стороны официальных и неофициальных представителей РФ, тем не менее, он рассчитывает на то, партнеры смогут ее «успокоить».



«Я уверен и будем верить, что партнеры смогут успокоить риторику РФ. Мы же со своей стороны продолжим зерновую инициативу. Потому что понимаем, что несём в мир стабильность — на рынки пищевой продукции», — резюмировал президент.

Россия в субботу вечером заявила, что приостанавливает участие в соглашении по вывозу зерна из портов Украины.



В заявлении МИД РФ отмечается, что это связано с ударом якобы украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.



Из-за выхода России из «зерновой сделки» были заблокированы 218 судов. Позже Украина, Турция и ООН согласовали на понедельник движение 14 судов в Черном море в рамках «зернового соглашения».