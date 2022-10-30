Более 200 судов «зерновой сделки» остановились из-за российской блокады

Из-за выхода России из «зерновой сделки» заблокированы 218 судов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.



«В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от Совместного Координационного Центра на прохождение по безопасному коридору и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях», — говорится в сообщении.



Среди этих судов — 95 уже загружены и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю. Еще 101 пустое судно ожидает инспекции входа в украинские порты, а 22 загруженных ждут выхода из украинских портов.



В украинском министерстве подчеркивают, «зерновая сделка» носит гуманитарный характер, и Украина не останавливала движение грузов даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Кроме того, было зафиксировано 15 случаев приближения российских беспилотников и самолетов на запрещенную дистанцию ​​к гражданским судам, участвующим в инициативе.



«Вместе с тем отмечаем, что фактическая блокада "зернового коридора" со стороны Российской Федерации началась еще в сентябре. Это проявлялось в искусственном затягивании и уменьшении количества инспекций, что привело к созданию очереди в 176 судов с 2,1 млн агропродукции на борту. Таким образом, становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия по всему миру», — говорится в сообщении украинского министерства.



Там напомнили, что с момента выхода первого судна удалось экспортировать более 9 миллионов тонн зерна, из них более 5 миллионов тонн — в страны Африки и Азии. Так, в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины.



В заявлении отмечается, что это связано с ударом 29 октября украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.