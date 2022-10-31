Оккупанты заявили, что расширяют зону «эвакуации» на Херсонщине

Назначенный оккупантами «врио губернатора Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что принято решение «эвакуировать» жителей в зоне 15 километров от Днепра.



В своем видеообращении, опубликованном в Тelegram, он заявил, что эта необходимость вызвана якобы наличием сведений о подготовке «массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС» и опасностью затопления части Херсонской области.



«В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», — сообщил Сальдо.



Он уверяет, что «это решение позволит создать эшелонированную оборону».