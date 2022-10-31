Окупанти заявили, що розширюють зону «евакуації» на Херсонщині

Призначений окупантами «вріо губернатора Херсонської області» Володимир Сальдо заявив, що ухвалено рішення «евакуювати» мешканців у зоні 15 кілометрів від Дніпра.



У своєму відеозверненні, опублікованому в Тelegram, він заявив, що ця необхідність викликана нібито наявністю відомостей про підготовку «масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС» та небезпекою затоплення частини Херсонської області.



«У такій ситуації ухвалив рішення про розширення зони евакуації на 15 кілометрів від Дніпра. Це стосується населених пунктів Новокаховського міського округу, Голопристанського, Алешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетиського та Верхньорогачицького муніципальних округів», — повідомив Сальдо.



Він запевняє, що «це рішення дозволить створити ешелоновану оборону».