Путин признал, что массированный ракетный удар по Украине — месть за Севастополь

Сегодняшний массированный обстрел ракетами территории Украины является ответом на атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи.



Он ответил на вопрос журналиста, яляются ли массированные удары по территории Украины ответом на недавние события в Севастополе.



«Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать», — заявил Путин.

29 октября в Севастопольской бухте были взорваны четыре военных корабля Черноморского флота РФ.